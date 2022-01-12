Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Инсайдер UA».



Во время заседания Кабмина было решено максимально ограничить торговую наценку на ряд продуктов питания. Теперь она не может составлять более 10% от закупочной цены. Действовать такое госрегулирование цен будет до окончания карантина, уточнили на заседании.



Под госрегулирование попали:



пшенично-ржаной хлеб

пшеничная мука высшего сорта

гречка

сахар-песок

макароны отечественного производства

подсолнечное масло

сливочное масло

молоко пастеризованное жирностью 2.5% (в пленке)

яйца куриные категории С1

тушка птицы (курицы)

Как уточнил премьер, цены на данные продукты поднялись из-за высоких тарифов на газ для предприятий. Но, госрегулирование поможет стабилизировать ситуацию с ценами в Украине.

К слову, недавно мы сообщали, что вскоре в Украине существенно подорожает молочная продукция.