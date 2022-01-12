Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Инсайдер UA».
Во время заседания Кабмина было решено максимально ограничить торговую наценку на ряд продуктов питания. Теперь она не может составлять более 10% от закупочной цены. Действовать такое госрегулирование цен будет до окончания карантина, уточнили на заседании.
Под госрегулирование попали:
- пшенично-ржаной хлеб
- пшеничная мука высшего сорта
- гречка
- сахар-песок
- макароны отечественного производства
- подсолнечное масло
- сливочное масло
- молоко пастеризованное жирностью 2.5% (в пленке)
- яйца куриные категории С1
- тушка птицы (курицы)
Как уточнил премьер, цены на данные продукты поднялись из-за высоких тарифов на газ для предприятий. Но, госрегулирование поможет стабилизировать ситуацию с ценами в Украине.
К слову, недавно мы сообщали, что вскоре в Украине существенно подорожает молочная продукция.
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