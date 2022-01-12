Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, по состоянию на 18 часов 30 минут по киевскому времени сегодня, двенадцатого декабря, цена на «черное золото» марки Brent выросла на 1,42 процента – до 84,95 доллара за баррель. Эта цена является самой высокой с первого ноября.

Касательно марки нефти WTI, то ее стоимость выросла активнее – на 2,02 процента. Таким образом, «черное золото» этой марки котируется по 82,86 доллара США за «бочку».

Примечательно, что основной причиной подорожания нефти стало объявление американским регулятором информации относительно запасов нефти в Соединенных Штатах Америки.

Запасы нефти в США по состоянию на первую неделю января упали до 413,3 миллионов баррелей. Другими словами – это самые низкие запасы данного сырья за последние три года. Рынок не ожидал весомого падения запасов этого продукта до такого уровня. Такая ситуация происходит уже на протяжении седьмой недели подряд.

Помимо того известно, что решение ОПЕК+ также имеет огромное влияние на ценовую динамику нефти на мировом рынке.

Стоит напомнить о еще одном неприятном случае, который произошел между странами Беларуси и Польши, касающийся нефти. В частности, уже сообщалось о том, что Минск перекрыл самый большой в мире трубопровод «Дружба», который был построен еще в 1960-х годах, и предназначался для транзита «черного золота» из Российской Федерации на территорию европейских стран.