Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал The Economist, в течение января 2025 года, гривна спустилась на 6 место с конца в перечне наиболее недооцененных валют мировых валют, согласно обновленному «индексу Биг Мака».

В соответствии с анализом The Economist, бургер «Биг Мак» в Украине, в среднем, стоит около 120 гривен, а в американских сетевых ресторанах McDonald`s — 5,79 доллара: курс национальной валюты Украины недооценен на 50,7 процента, если провести сравнение с фактическим обменным курсом в почти 42 гривны/один доллар.

Таким образом, если учитывать покупательную способность, курс доллара в Украине не должен превышать отметки в 20,73 гривны/единица.

Кроме того, идентичная статистика последних лет показывает значительную недооцененность гривны, что не мешает национальной валюте Украины и дальше девальвировать: по состоянию на четверг, 30 января 2025 года, банк-регулятор (НБУ) установил официальный курс в 41,92 гривны за один доллар США.

Фото — economist.com

Ранее наш информационный портал писал о том, что финансист прогнозировал, когда доллар в Украине подорожает до 45 гривен.