Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, размещенный Telegram-каналом «КИЕВ-24», по мнению доктора социальной экономики, экономиста Зиновия Свереды, курс американской валюты в Украине вряд ли снизится, и уж точно не вернется к диапазону от 20 до 30 гривен.

Исходя из слов Свереды, в период ведения боевых действий, курс иностранных валют формируется по иному принципу, не соответствующему мирному времени: банк-регулятор вынужден задействовать стратегию, направленную не столько на укрепление национальной валюты, сколько на обесценивание вражеских денежных средств. В частности, НБУ важнее не удержание гривны «на плаву», а «чтобы российский рубль упал, и никогда не поднялся».

Также, эксперт подметил — курсовые ставки валют государств даже после войны, в целом, корректируются согласно традиционным законам экономики, и, к счастью, «в Украине есть инфляция, но, к счастью, нет девальвации [обесценивания гривны]».

Кроме того, экономист полагает — по окончанию войны, правительству необходимо обеспечить экономическую свободу, создав благоприятную инвестиционную атмосферу для восстановления Украины, что, судя по всему, немного повысит котировку национальной валюты.

Ранее мы писали о том, что аналитики показывали реальный курс доллара к гривне на основе «индекса Биг Мака».