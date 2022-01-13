Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «НБН».

«Наш источник из ОП поведал, что Офис Президента выискивает модель касательно того, каким образом можно сохранить цены на энергетические ресурсы по стоимости 2021 года. Власти намерены не допустить резкого роста тарифов. Экспертами была подготовлена аналитика для Правительства насчет того, что газ в 2022 году в среднем будет достигать цены примерно в 1000 у.е», — сообщил источник.

Затем он добавил, что со стороны Нафтогаза потребуются дополнительные затраты ради обеспечения льготных цен для народа Украины. Пока неизвестно, рассматривают ли какие-то меры уже со стороны Нафтогаза.

Так же на этом фоне ранее была актуальной следующая новость: судьба Украины решится к апрелю – политолог сообщил, что уже становится ясно.