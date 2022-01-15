Москва отказывается признавать свою ответственность за кризисную ситуацию на газовом рынке в ЕС. В то же время руководство РФ предложило Европе сделать, шаг, который должен помочь решить вопрос с недостачей «голубого топлива» в регионе.

Конец энергокризиса в Евросоюзе начнется с увеличением поставок российского газа в Европу при переходе государств ЕС на долгосрочные контракты, которые поставят их в большую зависимость от «голубого топлива» РФ, сообщает «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак в интервью одному из телеканалов РФ сообщил, что он удивлен заявлением руководителя МЭА, который возлагает ответственность за проблемы потребителей газа в Европе на Россию. Политик заявил, что РФ и ее компания «Газпром» не имеет отношения к газовому кризису в европейском регионе.

В то же время РФ усугубила проблему нехватки «голубого топлива», поставляя газ только в рамках контрактов. Россия заполнила хранилища газа, при этом у европейцев они остались полупустыми в разгар отопительного сезона.

Новак подчеркнул, что Россия может увеличить количество поставок в Европу, при этом Москва хочет «понятной ценовой политики», которая якобы необходима для того, чтобы окупались проекты с добычей «голубого топлива».

В конце 2021 года Российская Федерация обещала дешевый газ для Украины, которая закупает «голубое топливо» в Европе. Путин заявил, что для Украинского государства ситуация на газовом рынке улучшится с запуском «Северного потока-2».