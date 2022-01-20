Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «НБН».

Отмечается, что сотрудничать Пушилин решил с оккупированной РФ территорией АР Крым. Туда хотят отправлять определенного рода продукцию из ОРДО. Речь идет далеко не о металле или его производных. Сепаратисты решили отправлять в Крым колбасы, кондитерскую продукцию, мороженное и продукты сельского хозяйства.

«Заключены договоры касательно поставок пшеничной муки. Потому в данный момент обороты только будут идти. Это только первичные шаги, однако уже наиболее явные», — сказал Пушилин.

Дончане и пользователи соцсетей задались вопросом о том, почему же главарь ОРДО не хочет «поднимать» промышленность и восстанавливать предприятия. Для некоторых вышеупомянутая инициатива стала довольно странной, поскольку Донбасс мог бы получить много средств благодаря внедрению передовых технологий и ремонту. Пока на такие заявления никто ничего не ответил.

Напомним, США готовят новое решение по ОРДЛО: СМИ раскрыли, как решение может отразиться на жителях Донбасса.