Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью начальника отделения «Ощадбанка» в Донецкой области Светланы Ивенко изданию «Радио.Свобода», необходимость перевыпуска карт для зачисления пенсий переселенцам и жителям ОРДЛО таки есть, и она имеет под собой весомые аргументы.

Отвечая на вопрос журналиста о том, является ли мошенничество главной причиной нежелания банка продлевать карты для переселенцев, Светалана Ивенко подчеркнула:

«К большому сожалению, на сегодняшний день такое случается. Мы не в силах проверить, жив ли клиент нашего банка, или нет. Как следствие, были приняты такие решения. Это позволит защитить как государственные деньги, так и имущество людей, получающих пенсии».

Насколько известно, ранее в «Ощадбанке» уже напоминали пенсионерам из ОРДЛО о том, что финансовое учреждение пошло на последнее продление их банковских карт для переселенцев, и этим людям до тридцать первого марта обязательно нужно явиться в банк, чтобы получить новые карты для зачисления пенсионных выплат.