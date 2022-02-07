Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты опроса от компании Gradus Research.

Жители украинских городов считают, что для комфортной жизни в нашей стране их устроит заработная плата в размере 25 тыс. гривен. При этом жители Киева заявили, что для комфортной жизни им необходимо на 10 тыс. гривен больше – 35 тыс. гривен.

Социологи отметили, что самые высокие материальные запросы у украинцев среднего возраста. Люди в возрасте от 35 до 54 заявляют, что им необходимо зарабатывать от 30 тыс. гривен в месяц для комфортной жизни.

В свою очередь, молодежь в возрасте от 18 до 24 и люди старшего возраста (55-60) заявляют, что им для полного комфорта вполне хватит ежемесячного дохода в размере 20 тыс. гривен.

Кроме того, социологи отметили, что более 90% считают, что в ближайшем будущем цены на продукты питания вырастут.

Ранее стало известно, как будут расти зарплаты украинцев в ближайшие три года.