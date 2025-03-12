Как пишет «НБН» со ссылкой на информацию, обнародованную Пенсионным фондом Украины (ПФУ), утвержден показатель усредненной зарплаты (после отчисления социальных взносов) на начало текущего года, и стало известно — официальные доходы граждан подросли на 24,6 процента.

В соответствии с данными ПФУ, уровень официальной зарплаты в январе достиг 18 660,32 гривны, что на 3 685,76 гривны выше, чем фиксировалось в аналогичном месяце 2024 года (14 974,56 гривны).

Примечательно, что размер средней зарплаты, если основываться на данных ПФУ, за последнее полугодие 2024 года менялся нижеуказанным образом, и составлял несколько иные цифры:

в июле — 17 346,9 гривны;

в августе — 17 001,36 гривны;

в сентябре — 18 020,86 гривны;

в октябре — 18 704,98 гривны;

в ноябре — 18 823,31 гривны;

в декабре — 21 698,99 гривны.

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