Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Пенсионного фонда Украины (ПФУ), размер официальной усредненной заработной платы в течение прошлого месяца подрос до 19 430,52 гривны, что на 3 996,54 гривны больше, чем фиксировалось в марте 2024 года (15 433,98 гривны).

В феврале и января текущего года, указанный показатель возрастал на 21,8 процента (до 18 589,38 гривны) и 24,6 процента (до 18 660,32 гривны) соответственно.

Кроме того, согласно статистике социально-пенсионного ведомства, на протяжении прошлого года, размер средней зарплаты украинцев варьировался нижеуказанным образом:

в январе официальные доходы населения нашей страны, в среднем, выросли до 14 974,56 гривны;

в феврале — до 15 267,6 гривны;

в марте — до 15 433,98 гривны;

в апреле — до 16 847,98 гривны;

в мае — до 17 178,87 гривны;

в июне — до 18 806,63 гривны;

в июле — до 17 346,9 гривны;

в августе — до 17 001,36 гривны;

в сентябре — до 18 020,86 гривны;

в октябре — до 18 704,98 гривны;

в ноябре — до 18 823,31 гривны;

в декабре — до 21 698,99 гривны.

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