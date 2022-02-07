Об этой информации сообщил Шарий в своем Телеграме, передает «НБН».

«В Украине цена на хлеб сумела достичь рекордного уровня за 5 лет. Это довольно любопытно на фоне заявлений касательно беспрецедентного урожая наряду с потрясающими объемами экспорта пшеницы», — сказал лаконично Шарий.

При этом политик не стал уточнять, в какую цену сейчас приходится покупать хлеб и его производные. Тем не менее, в магазинах цены достаточно разные: многое зависит от ингредиентов и технологии производства. Так, например, на прилавках можно найти хлеб как за 16-18 гривен, так и за 40.

Впрочем, среди людей немало разговоров идет о том, что цены в Украине, действительно растут, и особенно это бьет по пенсионерам. Очевидно, Шарий на этом фоне далеко не первый делает подобные заявления.

Напомним, как сообщалось ранее, закончить войну в Украине можно за 5 минут – Рабинович выступил с громким заявлением.