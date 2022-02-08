Об этом со ссылкой на информационно-аналитический портал Контракты.UA сообщает НБН.

В Киеве прошла встреча глав государств Франции и Украины. На совместном брифинге президенты подвели итоги переговоров.

Владимир Зеленский сообщил, что страны продолжат сотрудничество в направлении развития ОПК. «Укроборонпром» подписал ряд документов с компанией «Thales», которая представляет Францию. Проект создания патрульных катеров для охраны морских границ уже находится на заключительной стадии. Удалось финализировать договоренности о покупке 130 локомотивов для «Укрзалізниці» и 370 единиц спецтехники для ГСЧС. Продолжается совместная работа по созданию национального перевозчика с компанией «Airbus».

Зеленский высоко оценил усилия французской стороны по стабилизации экономики Украины и назвал это мощным шагом поддержки.

Напомним, что вчера в Москве Макрон встретился с Владимиром Путиным. После встречи президент Франции заявил, что ближайшие дни будут решающими для Украины.