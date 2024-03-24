О том, что при сценарии, предусматривающем получение серьезных повреждений российскими десантными кораблями «Ямал» и «Азов» во временно захваченном Севастополе, эта атака окажется очередной и весьма значительной потерей для Черноморского флота РФ, пишет «НБН», ссылаясь на объяснение спикера Военно-морских сил Украины (ВМСУ) Дмитрия Плетенчука, опубликованное «Суспільним».

По словам Плетенчука, в случае подтверждения вышеописанной оценки, и учетом того, что из 13 единиц, которые были «на плаву» при полномасштабном вторжении РФ, а потом в строю осталось лишь 5 БДК, то после ночи воскресенья — только 3 (чуть более 20 процентов), и такая тенденция минимизирует возможности врага.

Спикер ВМСУ резюмировал:

Сейчас [захватчики] будут выходить в море, искать способы противодействия нашим системам поражения. Они пытаются восстанавливать активность, но очень слабо.

Ранее мы писали о том, что Павлюк демонстрировал инфографику недельных потерь войск Путина в «живой силе» и технике.