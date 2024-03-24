О том, какие цифры указали в своем отчете эксперты финансовой сферы, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Международного валютного фонда.

В соответствии с прогнозами МВФ, суммы усредненной номинальной зарплаты в нашей стране возрастут на 15,9 процента в 2025 году, на 13,3 процента в 2026 году и на 10,5 процента в 2027 году. При этом, показатель среднегодовой инфляция в Украине в 2023 году составлял 12,9 процента, вследствие чего рост реальных доходов граждан составлял лишь 6,4 процента.

Впрочем, в Международном валютном фонде предполагают — в грядущем скорость инфляции продолжит падать, и соотношение роста потребительских цен и увеличения реальных доходов станет выглядеть нижеуказанным образом:

в 2025 году — 7,6 процента подорожания товаров/услуг к поднятию зарплаты на 7,8 процента;

в 2026 году — 6,2 процента к 6,7 процента соответственно;

в 2027 году — 5,2 процента к 5 процентам соответственно.

Ранее мы писали о том, что в НБУ комментировали нестабильную ситуацию на валютном рынке Украины.