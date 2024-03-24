О том, что в соответствии с ЗУ «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», в апреле «минималка» должна подрасти с 7 100 гривен до 8 000 гривен/ежемесячно или 48 гривен/ежечасно, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственной налоговой службы и официальный Facebook-аккаунт Госслужбы по вопросам труда.

Специалисты Гоструда предупреждают, при фиксации нарушений вышеописанных требований Кабмина, работодателей принудят к уплате немалых штрафов: сумма кары составит два размера минимальной зарплаты (при первом выявлении нарушения) — 16 000 гривен/за каждого работника, а при повторном несоблюдении требований властей Украины, финансовый показатель наказания возрастет в 2 раза.

Ранее наш информационный портал писал о том, как изменятся реальные доходы граждан с апреля.