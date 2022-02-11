Об этом сообщает Минсоцполитики Украины в телеграм-канале, передает «НБН»

Отвечая на вопросы слушателей УР, министр Марина Лазебная сказала, что повышение получила 21 тысяча человек, получивших инвалидность, после аварии в Чернобыле.

«С 1 января 2022 года пересчитаны выплаты гражданам, имеющим право на пенсию по инвалидности по «чернобыльскому» закону из числа гражданских лиц. Органы Пенсионного фонда Украины по каждому пенсионному делу этих категорий лиц определили целесообразность начисления пенсий, и повышение в среднем на 2,9 тысячи гривен получили 21 тысяча человек», – отметила Лазебная.

Теперь отправной точкой для начисления пенсий этой социальной категории граждан будет пятикратная минимальная зарплата.

Следующий этап повышения пенсионных выплат начнется в марте 2022 года. Ожидается, что весной размер пенсий для I- III групп инвалидности составит от 4218 до 6840 грн. Минимальные пенсии для ликвидаторов аварии на ЧАЭС поднимутся от 6204 грн для третьей группы до 12605 грн для первой.