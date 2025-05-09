Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную Facebook-страницу Пенсионного фонда Украина (ПФУ), в ведомства ответили, на получение какой суммы может рассчитывать пожилой человек, если благотворительное пожертвование осуществлено не физическим, а юридическим лицом.

В частности, если благотворительный тип пожертвования является адресным, 70 процентов от суммы начисляется пенсионеру, а 30-процентый остаток средств перенаправляется в бюджет ПФУ, и используется в качестве финансового резерва, из которого станут проводить выплату пособий прочим гражданам Украины.

Например, если размер благотворительного пожертвования составляет 10 000 гривен, пенсионеру гарантируется выплата 7 000 гривен.

Также, нормами действующего законодательства Украины не предусматривается взимание каких-либо налогов с указанной разновидности взносов, осуществленных юридическим или физическим лицом.

В ПФУ дополнили — сделать такое пожертвование можно, если зайти на web-портал электронных услуг ведомства.

Ранее мы писали о том, что эксперт объяснял, какую сумму можно перечислять на банковскую карту без налогообложения.