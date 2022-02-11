Ирина Верещук предупредила, по какой причине переселенцы и другие жители ОРДЛО могут быть лишены предназначенных для них выплат. По ее словам, «Ощадбанк» может не справиться с некоторыми вещами в марте, а потому решать вопросы с картами людям нужно уже сейчас.

Определенное количество жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, хотя оно и небольшое, едет на контролируемую Кабинетом министров Украины территорию. Люди стремятся как можно быстрее оформить новые карты «Ощадбанка», ведь срок их действия заканчивается уже очень скоро. В связи с этим важное заявление, касающееся переселенцев и жителей ОРДЛО, сделала высокопоставленный чиновник Украинского государства Ирина Верещук.

Как информирует «НБН» со ссылкой на телеканал «Дом», по словам главы МинВОТ, которые она озвучила по результатам переговоров с руководителем ОБСЕ Збигневом Рау, в марте месяце, не исключено, что «Ощадбанк» может не справиться с выдачей новых карт своим клиентам из числа ВПЛ и жителей ОРДЛО.

Цитата из заявления министра:

«Жители Украины из числа переселенцев, а также людей, вынужденных проживать на территории ОРДЛО, не проходят процедуру идентификации. По состоянию на сегодняшний день «Ощадбанк» дает сигнал, что если не начать вышеупомянутый процесс в феврале месяце, то уже в марте способности финансового учреждения не предоставят такой возможности для всех, даже если люди появятся в филиалах банка, чтобы получить карты. В итоге это приведет к коллапсу, после чего начнутся большие проблемы. Людей могут просто лишить права получить назначенные им выплаты».

Ранее власть обратилась к жителм ОРДЛО и переселенцам, рассказав, что будет с деньгами тех людей, которые не успеют перевыпустить карты «Ощадбанка».