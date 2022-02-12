Как информирует «НБН», об этом сообщается в материале «РБК-Украина».

Так, в ответе на запрос представителей прессы в Министерстве финансов сказали, что если будет снижена ставка подоходного налога, это приведет к потерям государственного и местного бюджетов. И только для последних здесь по результатам 2021 года цена вопроса 212,2 миллиарда гривен.

В Минфине также напомнили, что за деньги, которые поступают от подоходного налогообложения, осуществляется финансирование школ, детских садов, больниц. Также люди из этих поступлений получают социальную помощь, субсидии…

Только в том случае, если будут найдены компенсаторы потерь госбюджета от такого нововведения, действительно можно будет осуществить объединение подоходного налога с ЕСВ. В противном случае, проблемы возникнут не только с вышеперечисленными пунктами, но и некоторыми другими вещами.

В Министерстве финансов добавили:

«Если будет понижена ставка единого взноса, это приведет к дефициту бюджетов ПФУ, а также фондов социального страхования. Это потребует поиска источников покрытия расходов госбюджета, что может стать причиной задержки пенсионных и других соцвыплат».

Ранее из сообщения Министерства социальной политики Украины стало известно о том, кому из украинцев уже пересчитали пенсии, и насколько больше начали получать определенные категории пенсионеров.