О том, что в последнее время оккупанты перешли к довольно «интересным» различным методам, в частности, и имитируя свою работу на местные службы извоза, то ес на агрегаторов такси, пишет «НБН», ссылаясь на подробный материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно украинскому движению сопротивления, на временно оккупированных территориях (ВОТ) нашей страны начала активно действовать разветвленная агентурная сеть Кремля, в ключевые цели которой входит сбор слухов и информации, касающейся тех граждан, кто может передавать данные о коллаборантах и россиянах Силам Обороны.

Например, зафиксированы неоднократные случаи, когда сбор информации об украинцах велся работниками такси, находящимися на службе у ФСБ. Кроме того, россияне в штатском симулируют работу на рынках, где стремятся максимально спровоцировать покупателей на разговоры, для обнаружения «нелояльных».

Ранее мы писали о том, почему захватчикам запретили общаться с украинцами в оккупации.