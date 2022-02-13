Как информирует «НБН», незначительное колебание курсов валют – дело привычное. Другое дело, когда курс национальной валюты резко падает, или поднимается. Именно об этом далее в нашем материале.

Согласно информации, обнародованной телеграм-каналом «Легитимный», уже завтра, 14 февраля, Украину ждет критический обвал курса национальной валюты на Межбанке.

Дословно из сообщения ресурса:

«Наш источник рассказывает, что гривну в понедельник ждет критический обвал на Межбанке, хотя власть попытается искусственно держать курс, на «черном рынке» валют, он будет кардинально отличатся. Курс уже полез вверх. Все прогнозируют отметку в 30 за 1$».

Ранее сегодня мы уже писали о курсе валют в Украине по состоянию на тринадцатое февраля. Согласно данным Национального банка Украины, один американский доллар на сегодняшний день стоит 27,8756 гривны.