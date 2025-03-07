Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный YouTube-канал НБУ, от главы банка-регулятора Андрея Пышного прозвучало заявление — до воплощения вышеописанного решения в жизнь еще довольно далеко.

Исходя из слов Пышного, в НБУ намерены подходить к внедрению данного плана в комплексном порядке, и сейчас оцениваются и анализируются разнообразные варианты. В частности, «вопрос перепривязки» гривны с доллара на евро, не находится на финальной стадии.

Также, замглавы НБУ Юрий Гелетий добавил: на текущий момент доля расчетов в евро в импорте составляет 50 процентов, в экспорте — 30 процентов, а на внутреннем наличном рынке — от 22 до 23 процентов.

Таким образом, лишь дальнейшее расширение доли евро позволит актуализировать дискуссию, касающуюся смены валюты. Кроме того, необходимо учитывать, что подобный вопрос, вероятно, приобретет большую актуальность в контексте приближения евроинтеграции и на фоне потенциальной заморозки международных резервов Украины администрацией США.

Ранее мы писали, что в НБУ показывали обновленный рейтинг прибыльности украинских банков.