Как информирует «НБН» со ссылкой на апрельский аналитический обзор World Economic Outlook, опубликованный на официальной странице Международного валютного фонда (МВФ), западные эксперты пересмотрели прогноз, касающийся курса американской валюты к гривне на период с 2025 по 2030 годы.

В соответствии с расчетами МВФ, среднегодовой курс национальной валюты к доллару США будет колебаться в течение 2025-2030 годов в нижеуказанных диапазонах:

в 2025 году стоимость доллара в Украине не превысит отметку в 42,5 гривны/единица (согласно раннему октябрьскому прогнозу — 45 гривен/единица);

в 2026 году — 45,6 гривны/единица (согласно раннему октябрьскому прогнозу — 46,8 гривны/единица);

в 2027 году — 47,5 гривны/единица (согласно раннему октябрьскому прогнозу — гривны/единица);

в 2028 году — 48,9 гривны/единица (согласно раннему октябрьскому прогнозу — 50,2 гривны/единица);

в 2029 году — 50,1 гривны/единица (согласно раннему октябрьскому прогнозу — 51,7 гривны/единица);

в 2030 году — 51,6 гривны/единица.

Отметим, что по состоянию на пятницу, 25 апреля, банк-регулятор (НБУ) установил официальный курс доллара в 41,68 гривны/единица, что на 0,35 гривны ниже уровня, зафиксированного в конце декабря прошлого года.

Ранее мы писали о том, что финансисты улучшали прогноз по курсу гривны к доллару в текущем году.