Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Национального банка Украины (НБУ), финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес-сектор пересмотрели прогноз, касающийся повышения курса доллара на протяжении ближайший 12 месяцев.

В соответствии с данными НБУ, финансисты в текущем месяце скорректировали прогноз в лучшую сторону, предположив — пик курса доллара, в течение следующих 12 месяцев, не превысит показатель в 44,75 гривны/единица, что произошло впервые с декабря 2023 года.

Идентично улучшили апрельский прогноз эксперты банковской сферы — по их мнению, стоимость американской валюты не перешагнет отметку в 45,29 гривны/единица (в январе ожидалось, что до конца 2025 года эта валюта подорожает до 45,31 гривны/единица).

Аналогичные девальвационные ожидания населения также более оптимистичны — доллар вырастет до 43,36 гривны/единица, а не до 44,01 гривны/единица, как предполагалось в феврале.

Топ-менеджмент предприятий тождественно пересмотрел прогноз — курс доллара составит не более 44,23 гривны/единица (в ноябре 2024 года ожидалась стоимость в 44,42 гривны/единица).

Фото — bank.gov.ua

Ранее мы писали о том, что НБУ ухудшил инфляционный прогноз на текущий год.