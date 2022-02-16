Как информирует «НБН», в интервью «Еспресо Захід» юрист отметил, что Украинское государство продолжает считать жителей этих территорий своими гражданами и позиция России по этому поводу ничего не меняет.

Дословно из заявления политика:

«То, что приняла Госдума России по признанию ОРДЛО, это точно политические отношения, а не правовые. Ведь, согласно конституции, полномочия признавать субъекты международного права, в том числе и в России, находятся за президентом. Они могут даже референдум провести, но все равно это полномочия президента. Поэтому я считаю, что это продолжение тех политических маневров, которые сейчас проводит Россия во внешней политике».

По его словам, если бы президент России поддержал обращение Госдумы, отдельные районы Донецкой и Луганской областей стали бы «независимыми государствами» только для Москвы, но этого точно не признавали бы в Украине и всем цивилизованном мире.

«Для Украины в отношениях к жителям этих территорий, по сути, ничего бы не изменилось. В нашем законодательстве это точно, ведь мы до сих пор считаем эти территории своими. Наше государство точно продолжало бы воспринимать их украинскими гражданами. Ведь они не виноваты, что такое решение было принято за них фактически по принуждению. Думаю, что пенсии им продолжали бы платить, ведь, с одной стороны, они заработали их в Украине, а с другой – государство не хочет отталкивать их, ведь намерено возвращать эти территории».

Касательно решения Госдумы России о направлении Путину документа для признания ОРДЛО Москвой, то экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, на что имеет право Украина в случае, если это таки произойдет.