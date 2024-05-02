Руководитель внешнеполитического ведомства объяснил, что РФ не получит от Украины приглашение на Глобальный саммит мира, поскольку нет смысла сажать ее за стол переговоров, информирует «НБН» со ссылкой на американское издание Foreign Policy.

По словам дипломата, вынудить Москву действовать добросовестно можно только двумя способами. Первый путь – успех ВСУ на фронте, второй – создать коалицию государств, которые разделяют одни и те же принципы.

Министр отметил, что цель Глобального саммита мира – объединить страны, разделяющие подходы, на основе которых они будут строить дальнейшие действия.

Глава МИД добавил, что только после этого мероприятия может состояться диалог с РФ и она может стать частью переговорного процесса, поскольку положить конец войне должны две стороны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что должен продемонстрировать кремлевский диктатор Владимир Путин, чтобы начать честные переговоры.