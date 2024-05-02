Украинский дипломат на своей странице в соцсети Х опубликовал картинку с шестью основными типами мостов в 2024 году. В перечне транспортных переходов Кислица указал незаконно построенный оккупантами Крымский мост, однако не показал его изображение, информирует «НБН».

Фото — twitter.com/SergiyKyslytsya

В комментариях под публикацией постоянного представителя Украины в ООН предположили, что ироничная картинка – намек на то, что вскоре Керченский мост, который соединяет Крымский полуостров с материковой частью страны-агрессора будет уничтожен. Вскоре российские оккупанты уже не смогут использовать этот транспортный переход для снабжения путинских войск на фронте.

Напомним, в прошлом месяце британское издание The Sun опубликовало статью о планах Украины по ликвидации Керченского моста. Западные журналисты заявили, что незаконно построенную конструкцию Силы обороны намерены ликвидировать до середины лета, использовав для этой цели разные виды оружия.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал материал СМИ, напомнив, что политическое и военное руководство Украины не раз заявляло, что Крымский мост должен быть разрушен. Он посоветовал Москве строить для россиян альтернативный путь.