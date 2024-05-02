В эфире национального телемарафона Калашников рассказал, что при наступлении на Часов Яр войска страны-агрессора столкнулись с проблемой – у них не получается захватить город с флангов.

Поэтому, как сообщил представитель 26-й артиллерийской бригады, ВС РФ приходится использовать штурмы «в лоб», информирует «НБН».

По его словам, российские захватчики прибегают к древней тактике – штурмам как пехотой, так и отдельными группами. Также ВС РФ пытаются привлекать танки и боевые бронированные машины.

Кроме того, путинские оккупационные силы имеют преимущество в воздухе и постоянно терроризируют авиационными бомбами защитников и гражданское население Часового Яра.

Ранее обстрелы Часового Яра россиянами прокомментировал начальник ГВА Сергей Чаус. Как сообщил чиновник, армия Путина атакует население города артиллерией и FPV-дронами.