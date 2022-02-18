Как информирует «НБН», об этом сообщает ряд телеграм-каналов со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что после заявления главного боевика Донецкой области Дениса Пушилина об эвакуации граждан ОРДО на территорию Российской Федерации, а точнее в Ростовскую область, российский рубль начал ослабевать.

Согласно обнародованной информации, по данным, взятым на 16 часов 09 минут по московскому времени, когда стало известно о договоренности так называемой «ДНР» с руководством Российской Федерации о размещении граждан ОРДО на территории Ростовской области, доллар США и евро начали торговаться на следующем уровне:

— один американский доллар стоил 76,06 рубля (+0,29 процента);

— один евро стоил 86,36 рубля РФ (+0,28 процента).

Ранее сегодня мы также уже сообщали о курсах валют в Украине по состоянию на 18 февраля.