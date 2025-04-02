Как информирует «НБН» со ссылкой на еженедельный обзор инвестиционной компании ICU, в течение минувшей недели НБУ приходилось перекрывать ситуативно возросший валютный спрос (на рынок «выброшено» около 846 млн долларов), поскольку бизнес-сектор интенсифицировал закупки долларов для выплаты дивидендов/процентов по иностранным кредитам.

Благодаря вышеописанному увеличению валютных вливаний, НБУ укрепил национальную валюту на 0,1 процента (до 41,49 гривны/доллар), стремясь на протяжении ближайших месяцев сохранить официальный курсовой порог не более 41,5 гривны/доллар, вопреки резкому и значительному увеличению объемов покупки валюты на «межбанке».

Исходя из слов аналитиков-инвесторов, банк-регулятор намерен отложить переход к постепенной девальвации гривны, и сохранит продолжительную курсовую стабильность, чему, в свою очередь, поможет запланированное возрастание международной финпомощи, внесенное в меморандум МВФ, что:

…Может дать НБУ дополнительные аргументы не спешить с ослаблением курса гривны в ближайшие месяцы.

Ранее мы писали о том, что инвесторы перечисляли факторы, которые спровоцируют рост курса доллара в Украине.