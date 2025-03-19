Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитику экспертов инвесткомпании ICU, банк-регулятор продолжит понижать курс гривны относительно доллара.

В частности, на днях НБУ снова опустил официальный курс национальной валюты после 21-дневного укрепления, до минимального показателя, если учесть динамику минувших 6 недель. Кроме того, валютные «вливания» НБУ увеличились на 6 процентов, так как банк-регулятор реализовал резервные 545 млн долларов США.

Также, на фоне стабильно-спокойной обстановки на внутреннем рынке валют, НБУ укрепил официальный курс американской валюты на 0,7 процента, а цена доллара в системно-образующих банках по недельным итогам подросла до 41,2-41,7 гривны/доллар, или почти на 0,5 процента.

Инвесторы добавили, что динамика возрастание курса показала — НБУ комплексно расширяет варьирование курса гривны, и намерен провести дальнейшее ее ослабление, так как сохранение национальной валюты «крепкой» является неоправданным и рискованным при отрицательном развитии сценария с предоставлением международной помощи, в особенности, если Киев не согласится на 30-дневное перемирие.

Ранее мы писали о том, что украинские банки снизили проценты на кредиты для населения.