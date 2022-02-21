Как информирует «НБН», в телеграм-канале «Легитимный» появилось сообщения от источника ресурса о том, что же будут делать в Офисе президента Украины со сложившейся ситуацией.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Наш источник проинформировал, что представители Офиса президента Украины имеют в своих планах «спасать» национальную валюту от падения. Такая ситуация продолжается в результате активной скупки валюты, а также вывода активов из Украинского государства».

Кроме того, эксперты в области экономики ранее уже сообщали о том, что главными драйверами рынка валюты являются возможная эскалация боевых действий на Донбассе, а также геополитическая ситуация.

Если говорить о курсах валют в Украине, то вчера мы сообщали, какова ситуация в стране со стоимостью доллара США, евро, российского рубля и польским злотым по состоянию на 20 февраля, согласно данным Национального банка Украинского государства.