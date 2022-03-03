На Facebook-странице НБУ сообщили, что нет ограничений на продажу валюты, однако они существуют на ее покупку. Регулятор подчеркнул, что с первого дня войны в нашей стране зафиксирован официальный курс 29,25 грн/$, информирует «НБН».

Пресс-служба Нацбанка рассказала, что продажа иностранной валюты без проблем осуществляется в банковских отделениях, обменниках, отделениях операторов почтовой связи, а также онлайн-банкингах.

Также граждане могут снять средства с валютного счета в эквиваленте 30 000 гривен в день, а в национальной валюте в размере 100 000 гривен.

В то же время, украинцам запрещено покупать иностранную валюту с первого дня войны.

Напомним, что с 4 марта украинским гражданам будут начислять пенсии и социальную помощь. В Минсоцполитики призвали украинцев не беспокоиться относительно обеспечения выплатами.