Как информирует «НБН», во время своего видеообращения к украинцам Владимир Александрович Зеленский сказал, что каждый из граждан нашей страны, у которого Российская Федерация забрала возможность работать, сможет получить шесть тысяч и пятьсот гривен. Причем, без каких-либо условий.

Дословно из заявления Владимира Александровича Зеленского:

«Правительство Украинского государства в настоящее время уже имеет подготовленную программу специальной помощи для всех граждан страны без исключения, которые потеряли свою работу на фоне российского вторжения. Сейчас там, где происходят военные действия, каждый наемный работник, каждый предприниматель (ФЛП), каждый украинец, у которого Российская Федерация забрала возможность работать, получит шесть тысяч и пятьсот гривен без любых условий».

Кроме того, президент добавил, что все пенсионные выплаты в стране поступят на счета украинцев вовремя. В том числе, по его словам, никто не отменял и индексацию.

А тем временем, стало известно, что украинские военные подняли национальный флаг Украины над Бучей. Видео было опубликовано Febspot-каналом UkraineWillWin.

Ранее уже сообщалось о том, что министр социальной политики Украины Марина Лазебная озвучила, когда украинцы смогут получить пенсионные выплаты.