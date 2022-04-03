Как сообщает «НБН», инфляция может вырасти «на 2-2,5 процентных пункта» в зависимости от продолжительности войны, заявила главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун в интервью французской газете Journal du Dimanche.

«Степень неопределенности» этих оценок высока, подчеркнула Бун, однако посоветовала «тщательно продумать» вопросы продовольственной, энергетической и цифровой безопасности, а также организации торговли.

В результате войны ожидается рост цен на зерно и удобрения, экспортируемые Россией и Украиной, указала Бун. Это может «повлиять не только на урожай нынешнего года, но, возможно, и на урожай 2023 года».

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