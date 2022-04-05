Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Bloomberg и данные ценового агентства Platts.

Предыдущий максимальный дисконт в марте в минус 31,35 доллара за баррель предлагал в марте нефтетрейдер Litasco.

18 марта агентство Argus сообщило, что скидка на российскую нефть в Северо-Западной Европе увеличилась до минус 30,2 доллара за баррель. В тот же день Международное энергетическое агентство спрогнозировало сокращение экспорта российской нефти и нефтепродуктов с апреля на 3 млн баррелей в сутки.

Аналитики связывают сильный дисконт на Urals с резким падением спроса на нефть этой марки. Европейские покупатели опасаются усиления санкций, которые принимают США, Великобритания и ЕС против России в связи с войной в Украине, и предпочитают покупать альтернативные сорта нефти – Forties и Johan Sverdrup.

Резкое удорожание морских перевозок нефти из портов России и повышение ставок страхования, а также отказ некоторых банков открывать аккредитивы на покупку российской нефти также оказывают давление на Urals.

Напомним, что мы сообщали о том, что Германия будет покупать газ в Катаре