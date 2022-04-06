Что такое London Marine Insurance Market? Как сообщает «НБН«, это самый большой рынок в мире (примерно треть доли рынка страховки всех торговых судов в мире).

Именно там (в компании Lloyds) этот рынок зародился в 17 веке и именно он определяет правила для всего мира: типовые контракты, страховые премии и многое другое.

Что значит объявить морскую территорию «военной зоной»?

Теперь, когда судно собирается зайти на такую территорию, владелец судна обязан уведомить своего страховщика и заплатить специальную «военную премию».

Такие премии доходят до 5% стоимости всего судна. Например, типовое судно стоит $30 млн и страховая премия, чтобы зайти в «военную зону», достигает $1,5 млн.

То есть чтобы оправдать такое — судно должно быть загружено чем-то супер дорогим (типа микрочипов или лекарствами).

Теперь ни одно судно, принадлежащий компаниям из богатых стран туда просто не пойдет — это нерентабельно.

Эта новость делает практически невозможной торговлю РФ с очень большой частью мира.

Надо ожидать, что другие большие рынки (в первую очередь Бермуды и Швейцария) скоро последуют этому примеру.

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