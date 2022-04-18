Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает «НБН» со ссылкой на РБК.

По словам Набиуллиной, из-за наложенных на Россию санкций ЦБ РФ может распоряжаться примерно половиной резервов. Речь идет о золоте, юанях и других не подверженных санкционным рискам активах.

Они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке

— отметила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что с 18 апреля российские банки могут продавать наличную валюту населению из-за послаблений ЦБ РФ. Несмотря на ограничения центробанка за март россияне вывели из банков валюты почти на $10 млрд. Отток был особенно сильным в начале месяца.

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