Об этом агентству Reuters сообщили представители европейских и американских энергетических ведомств, информирует «НБН».

Как сообщает Reuters, представители украинского оператора «Нафтогаз» провели неделю в Вашингтоне, встречаясь с высокопоставленными чиновниками, чтобы призвать их убедить Германию и других европейских союзников принять план.

По их словам, это заставит Россию транспортировать больше газа для Европы через Украину. Это заставит Москву платить больше за транзит, что может помочь обороне Украины во время войны и удержит Россию от повреждения украинских газопроводов.

Также ранее мы писали о том, что ЕС может ввести нефтяное эмбарго против России через неделю