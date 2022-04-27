Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европравду», такое заявление было размещено на сайте Еврокомиссии.

В опубликованном заявлении говорится:

«Такое предложение, которое является беспрецедентным жестом поддержки государства в состоянии войны, предусматривает также и приостановку на один год всех антидемпинговых и защитных мер Евросоюза по экспорту стали из Украины».

Такой шаг, по данным Европейской комиссии, призван помочь увеличить экспорт Украины в Европейский союз, а также облегчить затруднение производителей из Украины в условиях военного вторжения Российской Федерации.

В свою очередь вице-президент Европейской комиссии, комиссар по торговле Валдис Домбровскис отметил:

«Европейский Союз еще никогда ранее не принимал такого рода беспрецедентных по своему масштабу мер по либерализации торговли: предоставление Киеву нулевых тарифов, нулевых квот на доступ к рынку Евросоюза. Такие меры непосредственно помогут украинским производителям и экспортерам. Они также добавят доверия экономике Украинского государства и направят сильный сигнал, что Европейский Союз сделает все возможное, чтобы помочь Украине в трудные времена».

Более того, в Евросоюзе добавили, что уже сейчас принимаются некоторые меры на местах, чтобы была облегчена наземная перевозка грузов, чтобы помочь вывозить продукцию из Украины.

Ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского озвучили план восстановления Украины.