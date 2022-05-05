Как информирует «НБН», в нашей стране каникулы по кредитам, которые большая часть банков запустила с начала полномасштабной агрессии, закончатся уже первого июня. В настоящее время банки еще продолжают разрабатывать новые условия, которые будут предложены обществу, о чем пишет «Обозреватель». При этом в материале говорится, что сохранить кредитные каникулы, возможности у банков больше нет.

Таким образом, начиная с первого июня обязательство погашать кредиты, вероятно, вернут. Что это означает? – Это означает, что тех, кто не будет вовремя вносить деньги по займу, ожидают штрафы, а также пени за просрочку платежей. И их размер, зависимо от банка, может достигать более тридцати процентов годовых.

В свою очередь пресс-секретарь «ПриватБанка» Олег Серга в комментарии изданию рассказал, что окончательного решения относительного того, продлять ли кредитные каникулы с первого июня, еще не принято. Но в любом случае банк будет предлагать какой-то вариант для тех, кто по объективным причинам не может выполнять собственные обязательства. Как вариант, финучреждения могут ввести реструктуризацию.

Дословно из заявления Серги:

«Окончательное решение еще не было принято. Сейчас сказать об этом что-то конкретно не могу. Однако хотелось бы отметить, что существует возможность реструктуризации и тех клиентов, которые по объективным причинам не могут возвращать кредитные средства. Таких людей точно не оставят с их проблемами один на один. Будут обязательно разработаны варианты».

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