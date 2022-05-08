Власти Соединенного Королевства предоставят дополнительную военную помощь Украинскому государству на сумму в 1 миллиард и 600 миллионов долларов.

Как информирует «НБН», об этом сообщает ряд иностранных изданий со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Примечательно, что помощь на такую сумму почти в два раза превышает предыдущие обязательства Великобритании по расходам по Украинскому государству. После согласования с Министерством финансов дополнительные средства будут поступать из резерва на случай чрезвычайных ситуаций.

Известно, что этот пакет помощи включает в себя контрбатарейные радиолокационные системы, оборудование для глушения GPS. Кроме того, туда входят и приборы ночного видения.

Примечательно, что это наиболее высокий уровень военных расходов Великобритании со времен войн на территории Афганистана и Ирака.

Борис Джонсон добавил, что жестокое нападение Путина не только приводит к огромному количеству разрушений в Украине, но также это несет непосредственную угрозу мировому сообществу на территории всей Европы.

Ранее в первых числах мая месяца сообщалось о том, что Великобритания приняла решение помочь Украине победить Путина.