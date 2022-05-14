Представители Минфина Соединенных Штатов Америки провели встречу с иностранными банками в ходе которой они предупредили их о последствиях в случае помощи России обойти санкции. Если это произойдет, то они сами могут попасть под санкции США.

Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-службы Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США, заместитель министра финансов Штатов Уолли Адейем отметил, что американское финансовое ведомство сосредотачивается на том, чтобы предупредить уклонение Россией от наложенных на нее санкций.

Чиновник отметил, что за помощь России банковские учреждения также могут попасть под санкции США, если предоставят субъекту санкций материальную поддержку.

Надлежащую проверку будет проводить управление контроля за иностранными активами, в сферу ответственности которого входит наложение и имплементация санкций. При помощи таких мероприятий можно будет убедиться, что они не совершают сделки с подсанкционными лицами или же компаниями.

Ранее стало известно о новых санкциях от Великобритании в отношении Беларуси и России.