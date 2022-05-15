Европейский Союз может вмешаться в энергетический рынок блока и начать ограничивать цены на «голубое топливо». Это может произойти в том случае, если Российская Федерация, которая является самым крупным поставщиком ЕС, ограничит или перекроет поток.

Как информирует «НБН», об этом говорится в материале информационного агентства Bloomberg, которое ссылается на проект документа Европейской комиссии.

Такого рода шаг станет частью пакета мер по замене импорта газа, который поставляет Российская Федерация на территорию Украины. Данный документ должен рекомендовать согласовать общие принципы подготовки к чрезвычайной ситуации и нехватке газа в регионе, а может и во всем Евросоюзе, когда газовые рынки больше не смогут соответствовать спросу и предложению.

На фоне прекращения прокачки газа на территорию Болгарии и Польши в Европейском Союзе растет обеспокоенность поставками «голубого топлива» из России. Все это происходит из-за отказа платить агрессору за газ в российских рублях.

В это же время блок заверяет, что такого рода механизм нарушает санкции в результате привлечения к процессу Центрального банка России, операции с которым запрещены.

В случае, если ситуация с газом станет критической, введение «потолка» цены будет временным. Рыночная же цена при этом должна будет использоваться как можно дольше. Именно так говорится в проекте документа.

Еврокомиссия, по всем ожиданиям, должна принять этот документ восемнадцатого мая. Однако к тому времени он еще может претерпеть изменения. При этом отмечается, что проект документа содержит также ряд краткосрочных мер по стабилизации рынка. В том числе, правительству хотят разрешить расширить регулирование розничных цен на природный газ. Сырьевым же торговцам могут разработать механизм экстренной поддержки ликвидности. Согласно предварительным данным, такие временные меры не продлятся дольше июня месяца 2023 года.

Напомним, ранее в Минфине США предупредили иностранные банки о последствиях в случае, если те будут помогать российским финучреждениям обходить санкции.