Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на брифинг главы МИД Германии.

Полномасштабная война РФ против Украины отразилась на стоимости продуктов в мире. Украина, как известно, является крупнейшим экспортером пшеницы, ячменя, кукурузы и других сельскохозяйственных культур.

Из-за невозможности экспорта и блокировки Россией черноморских портов цены на продукты питания резко подскочили.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляет, что глава Кремля Владимир Путин несет персональную ответственность за рост цен и продовольствия в мире. Министр заявила, что власти РФ ведением войны против Украины провоцируют подорожание продуктов питания в мире.

Она также добавила, что блокировка страной-агрессором портов в Черном море может привести к дефициту зерновых культур.

«Отрицательные последствия, такие, как рост цен на продукты питания и электрику, являются ответственностью исключительно президента РФ», — заявила она.

Ранее появилась информация, что Канада поможет экспортировать украинское зерно.