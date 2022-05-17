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Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Укринформ«.

С европейскими, американскими и канадскими ведомствами обсуждается множество маршрутов. Мы также находимся в контакте с другими юрисдикциями: от Польши до Румынии, стран Балтии и Турции

— сказала Жоли.

Министр объяснила, что Канада – один из крупнейших экспортеров зерна в мире, поэтому имеет значительный опыт в этой сфере.

Мы работаем над этим… чтобы приобщиться к величественной миссии по «освобождению» украинского зерна

– отметила глава МИД.

Жоли подчеркнула важность экспорта украинского зерна в страны Ближнего Востока и Африки во избежание продовольственного кризиса в этих регионах.

Из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 млн. тонн пшеницы, 14 млн. тонн зерна кукурузы, 3 млн. тонн подсолнечного масла и 3 млн. тонн подсолнечного жмыха. Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно повлечет за собой мировой продовольственный кризис и рост инфляции.

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