С момента широкомасштабного вторжения государства-оккупанта Российской Федерации на территорию Украины один из крупнейших банков нашей страны «ПриватБанк» выдал для украинского бизнеса по всем кредитным программам 7 миллиардов и 300 миллионов гривен.

Как информирует «НБН» со ссылкой на «Экономическую правду», об этом заявил спикер финансового учреждения.

Отмечается, что большая часть кредитов банк выдал именно представителям аграрного сектора. По состоянию на седьмое мая, украинские агропредприятия и фермеры уже получили шесть миллиардов льготных кредитов на проведение посевной.

При этом наша страна также потратила не малую сумму на защиту суверенитета и территориальной целостности с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации. В частности, руководитель Министерства финансов Украины Сергей Марченко, Украинское государство было вынуждено потратить на войну с Россией почти 250 миллиардов гривен, что в долларовом эквиваленте достигает 8,3 миллиарда.