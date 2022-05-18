Об этом, сообщает «НБН» со ссылкой на Reuters.

Великобритания, которая меньше зависит от российской энергии, чем ее континентальные соседи, заявила, что быстрорастущий зеленый сектор может помочь другим странам уменьшить зависимость от российских нефти и газа.

Этот ужасный конфликт в Украине подчеркнул то, чего можно добиться благодаря сплоченному глобальному подходу. Это также напомнило миру, что мы должны депутинизировать мировую экономику

— говорится в отрывках речи Тревельян, обнародованных ее офисом.

Эти последние месяцы показали необходимость ускорить наш путь как глобального сообщества от углеводородов, решительно отвернуться от эры зависимости от загрязняющего топлива и перейти к будущему с нулевым значением

— считает министр.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что власти Великобритании ввели санкции против самых близких людей Путина