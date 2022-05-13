Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на заявление британского правительства.

Великобритания ввела санкции против близких людей российского диктатора Владимира Путина, который начал полномасштабную войну против Украины.

Примечательно, что в санкционный список попала экс-гимнастка Алина Кабаева, которую считают гражданской женой диктатора. По неподтвержденной информации, у экс-спортсменки и главы Кремля есть общие дети.

Также санкции коснулись бабушки Алины Кабаевой Анны Зацепилиной. Близкая родственница Кабаевой ранее получила элитную квартиру от путинского олигарха Геннадия Тимченко, который тоже под санкциями Великобритании.

Кроме того, в санкционном списке фигурирует экс-жена Путина Людмила Очеретная. А также другие близкие родственники диктатора, которые носят его фамилию: двоюродный брат Игорь Путин, близкий родственник Михаил Путин, двоюродный брат Роман Путин, еще один двоюродный брат диктатора Михаил Шалемов, близкий друг Путина Александр Плехов и другие.

Все вышеперечисленные люди владеют огромным состоянием, «нажить», которое им помогли родственные связи с российским диктатором.

К слову, 12 мая давняя пассия Путина Алина Кабаева отпраздновала свое 39-летие. Экс-спортсменка находилась в Сочи, куда накануне прилетел Путин якобы для того, чтобы отпраздновать ее день рождения.